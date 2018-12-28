Zonguldak'ta Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
59 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı
kara yolu tersaneler bölgesinde S.C'nin kullandığı 67 UB 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.
Kazada sürücüyle yanında bulunan N.S.D, yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otomobilin takla atarak yan dönmesi yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: AA
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