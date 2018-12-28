Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

59 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Takla Atan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ereğli- Alaplı kara yolu tersaneler bölgesinde S.C'nin kullandığı 67 UB 454 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.

Kazada sürücüyle yanında bulunan N.S.D, yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otomobilin takla atarak yan dönmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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