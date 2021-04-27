Zonguldak'ta tam kapanma öncesi yoğunluk sürüyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS vaka sayılarında artış gözlenen Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda, tam kapanma öncesi tüm uyarılara rağmen yoğunluk devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8-14 Şubat koronavirüs risk haritasında, Zonguldak'ta vaka sayısı 100 binde 54,67 olarak açıklandı. Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta vaka sayısı sürekli artış göstererek 16- 23 Nisan tarihleri arasında 100 binde 578,82'e çıktı.

Vaka sayılarında ve vaka artış hızında en yüksek iller arasında yer alan Zonguldak'ta tam kapanma öncesi Valilik, polis ve jandarma ekipleri ile diğer kurumların desteğiyle denetimler sürüyor. İş yerlerinde yapılan denetimlerin yanı sıra banka ve alışveriş merkezlerinde halkın sosyal mesafe kurallarına uyarak alışveriş yapmaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Vatandaşlardan Esma Dikicioğlu, hastaneye gitmek için evden çıktığını belirterek, "Normalde dışarı çıkmıyoruz. Ancak insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Biz tedbirlere uyarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca toplu taşımaya binmemeye çalışıyoruz. Tam kapanma bence yeterli olmuyor. Daha çok kapanma gelmeli diye düşünüyorum" dedi.TEBİRLERE UYMALIYIZ

Hikmet Hacıabdurrahman ise gençlerin tedbirlere uymadığını ifade ederek, "İnsanlarımızda tedbirler konusunda biraz gevşeklik var. Yetkililerimizin açıkladığı maske, mesafeyi düzgün yapalım. Gençlerde hiçbir emniyet yok ve bu işin ciddiyetinde değiller. Yaşlılarımızın da gereksiz kent merkezine inmemeleri gerekiyor. Tedbirlere uymalıyız. Her şeyi devletten beklemeyeceksiniz" diye konuştu.