Zonguldak'ta tanımadığı genç kadını darbederek yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Zonguldak'ta tanımadığı genç kadını darbederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 30 Temmuz'da işten çıktıktan sonra kentteki özel bir hastane önünde oturan bir çocuk annesi Gamze Kavraz (34), kimliği belirsiz kişi tarafından darbedildi.

Başına aldığı darbeyle yüzünü yere çarparak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kavraz'ın iki dişi kırıldı. Kavraz, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından şikayetçi olması üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin Ümit Kalmaz (20) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı. Kavraz'ın yakınları, adliyeye sevki sırasında şüpheliye tepki gösterdi.

"Bana bir şey olsaydı, çocuğum ne olurdu bilmiyorum"

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gamze Kavraz, akşam işten çıktığı sırada hastane önünde otururken bir anda başına vurulduğunu söyledi.

Olayın bir anda olduğunu anlatan Kavraz, "Kendimi yerde buldum. Çevremdekiler etrafıma toplandı. Beni acile götürdüler, tedavimi yaptılar. Tedavimin ardından karakola giderek şikayetçi olduğumu dile getirdim." diye konuştu.

"Bugün bana yapılan başka birisine de yapılır, çocuğa da yapılabilir." diyen Kavraz, "Benim 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, o ne olurdu bilmiyorum. Allah'tan ucuz kurtuldum. Onun ayak sesini duyamadım, bir anda geldi ve darbe aldığımı hissettim. Ağzım kan içindeydi, iki dişim kırıldı. Düşünce muhtemelen betona vurdum." ifadelerini kullandı.