Zonguldak'ta tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve T.K, serbest bırakıldı.

Kamyonette yapılan aramada, çuval içine gizlenmiş mezar taşı bulundu. Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde kabartmalı resimlerle figürler bulunan 35 santimetre boyundaki mezar taşı, Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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