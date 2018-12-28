Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak
'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilimli
ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, F.T. ile H.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 30 sikke, 8 şekilli figür, üzerinde "Mehmet" yazılı mühür, bir yıpranmış mühür, yapraklı desenli bir materyal, değişik şekillerde 2 taş, haç şeklinde bir metal parça, üzerinde motif bulunan bir materyal, üzerinde balık sembolü bulunan metal kaşık, define aramada kullanılan 2 metal çubuk, 60 sayfadan oluşan tarihi eser resim fotokopileri ve bir vazo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.