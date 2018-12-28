Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.

Zonguldak'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, F.T. ile H.D'yi gözaltına aldı.


Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 30 sikke, 8 şekilli figür, üzerinde "Mehmet" yazılı mühür, bir yıpranmış mühür, yapraklı desenli bir materyal, değişik şekillerde 2 taş, haç şeklinde bir metal parça, üzerinde motif bulunan bir materyal, üzerinde balık sembolü bulunan metal kaşık, define aramada kullanılan 2 metal çubuk, 60 sayfadan oluşan tarihi eser resim fotokopileri ve bir vazo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:14 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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