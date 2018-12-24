Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu: 6 Tutuklu

Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu: 6 Tutuklu

2 saat önce

Zonguldak'ta 'tarihi eser' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu: 6 Tutuklu, System.String[]
Zonguldak'ta 'tarihi eser' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç gün önce tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 11 şüpheli, dün sabah saatlerinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Çaycuma İlçe Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden N.A. (70) Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edildiler

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılar Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, Tayfun A., Ersan S., Cengiz İ., Halil T., Mehmet Sait K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.S, L.K., E.Ç., H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen Helenistik, Roma, Yunan ve Bizans dönemlere ait sikke, heykel figürü, heykelcik, obje, pişmiş toprak kap, kolye ve yüzük gibi tarihi eserlere el konularak Kdz. Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ve şoförünün de arasında bulunduğu bir grup "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurarak İzinsiz Kazı ve Sondaj" yapmaları üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen projeli çalışma kapsamında gözaltına alınmıştı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Çaycuma, Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, Tarihi Eser Kaçakçılığından Tutuklandı Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar

Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:30:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu: 6 Tutuklu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]