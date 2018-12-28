Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu; 'Mehmet' Yazılı Mühür Bulundu

Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu; 'Mehmet' Yazılı Mühür Bulundu

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 'Tarihi Eser' Operasyonu; 'Mehmet' Yazılı Mühür Bulundu, System.String[]
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tarihi eserlere el koyuldu. Eserler arasındaki 'Mehmet' yazılı mühür dikkat çekti. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilimli ilçesinde izinsiz olarak kazı gerçekleştirilip, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından evleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda inşaat işçisi Famil T. (57) ve termik santralde işçi olarak çalışan Hakan D. (39), 'tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 30 sikke, 8 figür, yıpranmış mühür, üzerinde 'Mehmet' yazan mühür, metal ve taş parçaları, üzerinde motifler bulunan materyaller ve tarihi vazo ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:30 Kaynak: DHA

Kilimli, Zonguldak, Güncel
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