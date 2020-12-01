Zonguldak'ta tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 yüzük, 7 metal para ve 3 süs objesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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