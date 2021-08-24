Zonguldak'ta tarım aracı ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

H.A'nın kullandığı tarım aracı, Öğbeyler köyü Yeniköy mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada tarım aracında bulunan Recep Mumcu (71) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.