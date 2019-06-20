Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Bektaşlı köyünde meydana geldi. Ahmet Ertürk (75) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi. Kazada, Ahmet Ertürk ve yanındaki eşi Fikriye Ertürk (77) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Fikriye Ertürk, yaşamını yitirdi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ertük'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:56 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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