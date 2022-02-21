Üye Girişi
Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

21.02.2022 18:02
Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Göktepe Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hayvan gübresi taşıyan ve halk arasında 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının sürücüsü İsmail A. (53) tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan patpat devrilirken, sürücüsü altında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koşarken, 112 sağlık ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı Ressam Oral'ın Ereğli'deki evinin müzeye dönüştürülmesi talebi Ressam Oral'ın Ereğli'deki evinin müzeye dönüştürülmesi talebi Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı Virajı alamayan motosiklet parçalara ayrıldı: 2 ağır yaralı

Zonguldak, Ereğli, Tarım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
17:38 İdam cezasından kurtulduğunu öğrenince deliler gibi sevinen adam, kalp krizinden hayatını kaybetti!
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement