Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Sofular köyünde yaşandı. Şaban C.'nin(56) kullandığı 'patpat' olarak isimlendirilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücüsü Şaban C. ile Emirhan D. (15) ve Ebru D. (26) yaralandı.