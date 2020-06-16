Zonguldak'ta tartıştığı ağabeyini öldüren zanlı 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sanık Gökhan Y, son savunmasında, aralarında husumet bulunduğunu belirttiği ağabeyi ile bayram tatili için geldiği memleketinde tartışma sonucu birbirlerine av tüfeğiyle ateş ettiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu