Zonguldak'ta tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şeyhoğlu köyünde dün kardeşi Mustafa D. (68) ile yeğeni Seyhan D'yi (26) arazilerinde bulunan dut ağacının budanması nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hasan D'nin (73) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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