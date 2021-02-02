ZONGULDAK - Tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Kızılbel köyünde H.Ç. ile eşi İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, ekmek bıçağıyla kocasını ayağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı H.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.