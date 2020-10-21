Zonguldak'ta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Sabahattin K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, ölen Metin Alagözoğulları'nın (48) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sabahattin K, son savunmasında, olaydan sonra pişmanlık duyduğunu ve üzgün olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Sabahattin K'yi "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki "iyi hali ve samimi anlatımları"nı göz önünde bulundurarak cezayı 25 yıla düşürdü.

Olay

Kozlu ilçesinde 3 Haziran 2019'da, Sabahattin K. ile yolda yürürken karşılaştığı Metin Alagözoğulları arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabahattin K, yanında bulunan bıçakla Alagözoğulları'nı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Metin Alagözoğulları, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.