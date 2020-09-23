Son dakika gündem: Tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - ZONGULDAK - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçeye bağlı Filyos beldesinde dün, husumetli olduğu belirtilen Hasan Ayaz'ı (58) darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.B.K'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:57 - Kaynak: AA
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