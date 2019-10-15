Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta tasarım deryası, taş boyama ve tasarım sergisi
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tasarım deryası, taş boyama ve tasarım sergisi

Zonguldak'ta tasarım deryası, taş boyama ve tasarım sergisi

1 saat önce

Zonguldak'ta, "Tasarım Deryası Taş Boyama ve Tasarım Sergisi" açıldı.

Zonguldak'ta tasarım deryası, taş boyama ve tasarım sergisi, System.String[]

Zonguldak'ta, "Tasarım Deryası Taş Boyama ve Tasarım Sergisi" açıldı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergi, evli ve bir çocuk annesi Derya Yalçıner'in evinde oluşturduğu atölyesinde tasarladığı taş boyama ve tasarımlarından oluşuyor.

Yalçıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir heyecan ve gurur yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır taş boyama üzerine çalıştığını belirten Yalçıner, "Çalışmalarımı sunmak adına bu sergimi açtım. Sergimde taş boyama, ahşap boyama, cam boyama, panolar ve magnet çalışmalarımdan oluşan 100 civarında ürün var. Resim çizmek ilkokuldan beri benim hobimdi. Hobim zamanla benim işime dönüştü. Görüldüğü üzere ekmeğimi taştan çıkarıyorum." dedi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:57 Kaynak: AA
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