Zonguldak'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
ZONGULDAK'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu, Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ZONGULDAK'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu
, Ereğli, Devrek
ve Gökçebey
ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ile Kozlu, Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:03 Kaynak: DHA
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