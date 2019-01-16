Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Zonguldak'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

ZONGULDAK'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu, Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak'ta Taşımalı Eğitime Kar Engeli, System.String[]
ZONGULDAK'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile  Kozlu, Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezi ile Kozlu, Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:03 Kaynak: DHA

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