Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu

02.05.2022 09:10

Son dakika haberler... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü.

Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu
Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu
Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu
Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Zonguldak'ta tedirgin eden gelenek, bayram sabahı silahlar konuştu - Son Dakika


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