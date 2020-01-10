Zonguldak'ta tefeci operasyonu; 10 gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak'ta tefeci operasyonu; 10 gözaltı

7 saat önce

Zonguldak merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta tefeci operasyonu; 10 gözaltı, System.String[]

Zonguldak merkezli 3 ilde tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 53 bin 650 TL nakit para, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303,08 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği ve çok miktarda banka kartı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan projeli çalışma kapsamında; Zonguldak il merkezinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri içerisinde olan, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket eden 11 şüpheli şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzelendi. Aranan 11 şüpheliden 9 Şüpheli il merkezinde yakalanırken 1 şahıs Ankara 1 şahsı İstanbul İlinde Arama çalışmaları devam ediyor.


Operasyon 53 bin 650 TL nakit para, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303,08 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği, çok miktarda banka kartı, 4 adet ajanda, muhtelif çek, senet, noter sözleşmeleri, kıymetli evraklar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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