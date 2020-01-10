Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 10 gözaltı

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği tefeci operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde tefecilik, çek senet tahsilatı ve haksız kazanç faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen ev ve iş yerlerine sabah drone destekli eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Operasyonda 53 bin 650 lira, 110 Euro, bin 100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, çok miktarda banka kartı, çek, senet, noter sözleşmeleri, çeşitli evrak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.