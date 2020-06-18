Zonguldak'ta tefeci operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tefecilik yaptıkları iddiasıyla V.Y. (39), I.S. (52), D.Y. (26) ve E.A. (47) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 çek, 26 senet, 55 tapu, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, bir kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.