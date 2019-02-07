Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu

18 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Alaplı, Zonguldak, Güncel
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