Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu
18 dakika önce
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:52 Kaynak: AA
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