Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesinde tefecilik yapan kişilere yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, organize suç örgütü tarafından 'tefecilik' yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Belirlenen adrese operasyon yapan jandarma, 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve not defteri ele geçirildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Alaplı, Zonguldak, 3. Sayfa
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