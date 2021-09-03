Zonguldak'ta tek katlı metruk binada yangın - Son Dakika

Zonguldak'ta tek katlı metruk binada yangın

ZONGULDAK'ta tek katlı metruk binada çıkan yangında içeride bir kişinin olduğu iddiası nedeniyle çevrede panik yarattı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrolde binada kimsenin olmadığı tespit edildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı metruk binadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada içeride bir kişinin olabileceği iddiası üzerine oksijen maskesi takan bir itfaiye eri içeri girdi. Yapılan kontrolde, içeride kimsenin olmadığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.