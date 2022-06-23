Zonguldak'ta teknenin devrilmesi sonucu denize düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta teknenin devrilmesi sonucu denize düşen kişi yaşamını yitirdi

23.06.2022 23:43
Zonguldak'ta teknenin devrilmesi sonucu denize düşen kişi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutarken teknenin devrilmesi sonucu denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde balık tutarken teknenin devrilmesi sonucu denize düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Filyos beldesinde tekne ile balık tutmak için denize açılan Hüsnü Akın (60) ile Ömer Akın (61), aşırı dalgadan dolayı teknenin devrilmesi sonucu denize düştü.

Çevrede bulunan balıkçı tekneleri tarafından kurtarılan Hüsnü Akın, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uzun aramalar sonucunda bulunan Ömer Akın ise aynı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hüsnü Akın, Zonguldak, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta teknenin devrilmesi sonucu denize düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta teknenin devrilmesi sonucu denize düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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