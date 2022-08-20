Feci kazaya neden olan otobüs nasıl devrildi? Yaralı yolcu her şeyi anbean anlattı

Katliam gibi kazanın saniyeler öncesinde kalabalığın neden orada toplandığı belli oldu

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Teoman Duralı tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak 70 metre sürüklendi. Hurdaya dönen araçta araç sürücüsü Batuhan Şen ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Öte yandan kaza sırasında aracın motoru ve koltukları yerinden çıkarak yere savruldu.

Kaynak: İHA

Teoman Duralı, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zonguldak'ta otomobil tünelde kaldırıma çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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