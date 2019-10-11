Zonguldak'ta terör operasyonu
1 saat önce
Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:56 Kaynak: AA
Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Ekipler, yabancı uyruklu M.A.M.A.O. ve A.A.M.A'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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