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Zonguldak'ta terör operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta terör operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Ekipler, yabancı uyruklu M.A.M.A.O. ve A.A.M.A'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:56 Kaynak: AA
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