Zonguldak'ta terör operasyonunda 5 tutuklama
39 dakika önce
Zonguldak'ta terör operasyonunda 5 tutuklamaZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
'ta terör operasyonunda 5 tutuklama
ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TEM ekiplerince 3 gün önce Zonguldak merkezli Antalya
, İstanbul
ve Bursa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 3'ü kadın 5 şüpheli terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konulmuştu.
Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edilmişlerdi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3'ü kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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