Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
43 dakika önce
Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Antalya
, İstanbul
ve Bursa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. - ZONGULDAK
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