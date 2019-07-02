- Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu: 5 kişi adliyeye çıkartıldı
1 saat önce
- Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu: 5 kişi adliyeye çıkartıldıZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
- Zonguldak
'ta terör örgütü operasyonu: 5 kişi adliyeye çıkartıldı
ZONGULDAK - Zonguldak merkezli 4 ilde terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. TEM ekiplerince Zonguldak merkezli Antalya
, İstanbul
ve Bursa
'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan aramalarda ele geçirilen dijital ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. Göz altına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik tedbirleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi.
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