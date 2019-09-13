Zonguldak'ta terör örgütü propagandası iddiasında 3 kişi adliyede
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Zonguldak'ta terör örgütü propagandası iddiasında 3 kişi adliyedeZonguldak'ta yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
Zonguldak'ta terör örgütü propagandası iddiasında 3 kişi adliyede
Zonguldak'ta yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'terör örgütlerinin propagandasını yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından M.K., N.Ç. ve Ü.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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