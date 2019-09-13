Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede
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Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede

1 saat önce

ZONGULDAK'ta yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede, System.String[]

ZONGULDAK'ta yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'terör örgütlerinin propagandasını yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek' suçlarından M.K., N.Ç. ve Ü.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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