Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)
1 saat önce
SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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