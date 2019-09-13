Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)

1 saat önce

SERBEST BIRAKILDILARZonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak'ta, yasa dışı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:27:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta terör propagandası şüphelileri adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]