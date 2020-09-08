Zonguldak'ta tezgahlar balık doldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, av yasağının ardından tezgahlar balıkla dolarken, palamudun tanesi 10- 15 liradan satıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'ta, tezgahlar da balıkla doldu. Tezgahta palamudun tanesi 10 ile 15 lira arasında, çupra 25, levrek 30 ve somon tanesi 40 liradan satıldı. İstavrit ve mezgitin kilosu ise 20 ile 25 lira arasında değişti. Zonguldaklı balıkçılar, havaların soğumasının ardından fiyatların düşeceğini söyledi.