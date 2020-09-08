Zonguldak'ta tezgahlar balıkla doldu - Son Dakika

Zonguldak'ta tezgahlar balıkla doldu

ZONGULDAK'ta, tezgahlar balıkla dolarken, palamutun tanesi 10 ile 15 liradan satıldı.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'ta tezgahlar da balıkla doldu. Tezgahta palamutun tanesi 10 ile 15 lira arasında, çupra 25 lira, levrek 30 lira ve somon da tanesi 40 liradan satışa sunuldu. İstavrit ve mezgitin kilosu ise 20 ile 25 lira arasında değişti. Zonguldaklı balıkçılar, havaların soğumasının ardından fiyatların düşeceğini söyledi.

Karadeniz'de palamutun bol olduğunu belirten balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Şu an palamutlar biraz ufak ama havanın soğumasıyla birlikte daha da büyüyecek ve güzel olacak inşallah. Talep şu an gayet güzel. Pandemiden dolayı insanlar biraz çekingen davranıyor ama yine de alışveriş yapıyorlar. Havalar soğuyunca balıklar biraz daha bollaşacak ve halkımızdan daha çok talep olacak.? dedi.