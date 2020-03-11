Zonguldak'ta tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Zonguldak'ta tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü

7 saat önce

Zonguldak'ta tır ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta tır ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Zonguldak'ta tır ile okul servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesi arasındaki sahil yolunda, H.T. idaresindeki 67 AY 296 plakalı tır ile karşı yönden gelen Kenan Kurban idaresindeki 67 S 0162 plakalı okul servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan 56 yaşındaki okul servisinin şoförü Kenan Kurban ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Kenan Kurban, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü H.T. ise ifadesi alınmak üzere Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:04 Kaynak: İHA
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