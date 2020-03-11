Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, tır ile okul servisinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, tır ile okul servisinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı sahil yolunda, H.T'nin kullandığı 67 AY 296 plakalı tır ile Kenan K. (56) yönetimindeki 67 S 0162 plakalı okul servisi çarpıştı.

Kazada yaralanan Kenan K, olay yerine gelen AFAD ve Kilimli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi kaldırılan Kenan K, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

H.T, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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