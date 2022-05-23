ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira "gürültü" cezası - Son Dakika
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ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira "gürültü" cezası

23.05.2022 14:59

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 20 tırdan oluşan düğün konvoyuna gürültü yapıldığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 20 tırdan oluşan düğün konvoyuna gürültü yapıldığı gerekçesiyle 8 bin lira ceza uygulandı.

Lojistik firma sahibi Satılmış Fidan, birlikte çalıştığı oğlu Necati Fidan'ın düğün konvoyu için bünyesindeki 20 tırı organize etti.

Dorseleri çıkarılan ve süslenen tırlardan birinin direksiyonuna geçen damat Necati ile eşi Melek Fidan, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer tırlarla konvoy halinde cadde ve sokaklardan geçerek Gülüç beldesindeki düğün alanına ulaştı.

Kent merkezinde çalınan kornolardan ötürü polis merkezine çok sayıda şikayet gitmesi üzerine tırlar ilçe merkezinde polis tarafından durduruldu.

Sürücülere gürültü yaptıkları gerekçesiyle toplamda 8 bin lira ceza kesildi.

"Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir"

Baba Satılmış Fidan, AA muhabirine, "Devletimizin kestiği parmak hiçbir zaman acımaz. Devletimiz nasıl uygun gördüyse öyledir. 81 ile araçlarımız gider, şoförlerimiz hiçbir yerde görevlilerle tartışmaya dahi girmezler. Cezayı ben ödeyeceğim, devletimize helal olsun, devletimizin yanındayız." dedi.

Damat Necati Fidan da eşine sürpriz yapmak istediğini dile getirerek, "O da çok şaşırdı. Herkes taksiyle, üstü açık arabalarla yapıyordu. Bizimki tır oldu, değişik, farklı oldu." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası
ZONGULDAK - Tırlardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin lira gürültü cezası

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Kaynak: AA

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