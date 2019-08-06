Zonguldak'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
1 saat önce
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Gökçebey ilçesinde yapılacak 300 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:41 Kaynak: AA
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Gökçebey
ilçesinde yapılacak 300 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Kura çekimi, Gökçebey Belediyesi Çaybahçesi'nde yapıldı. Görevliler, gelen vatandaşların göreceği noktaya ekran yerleştirerek, başvuru yapanların kura çekimini takip edebilmelerini sağladı.
Konuşmaların ardından 200 adet 2+1 tipi konut ve 100 adet 3+1 tipi konut için başvuru yapan 679 kişi arasından yapılan kura çekimiyle konutların hak sahipleri belirlendi.
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