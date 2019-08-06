Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
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Zonguldak'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

1 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Gökçebey ilçesinde yapılacak 300 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Zonguldak'ta TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi, System.String[]
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Gökçebey ilçesinde yapılacak 300 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Kura çekimi, Gökçebey Belediyesi Çaybahçesi'nde yapıldı. Görevliler, gelen vatandaşların göreceği noktaya ekran yerleştirerek, başvuru yapanların kura çekimini takip edebilmelerini sağladı.
Konuşmaların ardından 200 adet 2+1 tipi konut ve 100 adet 3+1 tipi konut için başvuru yapan 679 kişi arasından yapılan kura çekimiyle konutların hak sahipleri belirlendi.
Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:41 Kaynak: AA
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