Zonguldak'ta 'Tophane Grubu'na Şafak Baskını: 9 Gözaltı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta, 'Tophane Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ta, 'Tophane
Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.? Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekipleri, kentte 'Tophane Grubu' olarak bilinen 9 kişilik çeteyi takibe aldı. 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda örgüt lideri B.T. ile Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö. ve F.D. 'yağma, kasten yaralama, hakaret, tehdit, dolandırıcılık, mala zarar verme, üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma ve esnaftan haraç alma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ile silah ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:53 Kaynak: DHA
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