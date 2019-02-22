Zonguldak'ta 'Tophane Grubu'nun 9 Üyesi Adliyede (2)
1 saat önce
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ta 'Tophane Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Zonguldak
'ta 'Tophane
Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden, örgüt lideri B.T. ile Ş.A.,U.K. ve F.U., tutuklandı. M.Ç., E.G., S.T., B.Ö. ve F.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:39 Kaynak: DHA
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