Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

ZONGULDAK Valiliği, kurban bayramında toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek orginazasyonlarının yasaklandığını açıkladı.

Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı, System.String[]

ZONGULDAK Valiliği, kurban bayramında toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek orginazasyonlarının yasaklandığını açıkladı. Bugün itibariyle koronavirüsten bir kişi daha vefat ederek ölüm sayısı 71'e yükseldi.

Kentte kurban bayramı öncesi özellikle son bir haftada vaka sayısı artışa geçti. Vaka sayısı bin 29'u bulurken koronavirüsten ölen kişi sayısı ise 71'e yükseldi. Son olarak Giresun'a düğüne giden bir aileden 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Aile bireyleri evde ve hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Açıklamada, koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.Kent merkezinde ise bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşların maskeleri çene altında tuttuğu görüldü. Halise Çakır, insanların daha bilinçli olmasını isteyerek, "Önce maske, sonra sosyal mesafe.Dışarıda sosyal mesafe diye bir şey yok. Bayramda kimse bir yere gitmesin. Telefonlar var.Bir şekilde telefonla görüşüyoruz. Aileni seviyorsan uzaktan bayramlaşacaksın, yakınlaşmayacaksın." dedi.

Mert Mete Tekin ise koronavirüse karşı yetkililerin aldığı önlemleri yeterli gördüğünü ifade ederek, "İlk zamanlarda kentte bayağı bir vaka sayısı oldu ama şu an azaldığını düşünüyorum. Şu an daha iyi gidiyor. Bence Zonguldak diğer illere göre kurallara uyma konusunda daha duyarlı. İnsanlarımız maskeleri takıyor. Ülkemiz inşallah koronavirüsü atlatacak." diye konuştu.


Zonguldak Valiliği, Kurban Bayramı, Zonguldak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında Buğday ekili tarla alev alev yandı! Yangına müdahale etmek isteyen çiftçi yaşamını yitirdi Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "kardeşim" dediği ismi transfer etti Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bakan Akar: Türkiye'nin F-35 programından uzaklaştırılması, maliyetin düşürülmesine ilişkin riskler doğurdu İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı         
17:03
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti 8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti         
16:47
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi         
16:45
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza HDP'den, eşine şiddet uygulayan Muş Milletvekili Mensur Işık'a ceza         
15:23
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi Beşiktaş'ın da ilgilendiği Erkan Eyibil için Trabzonspor da devreye girdi         
13:49
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı Koronavirüs testi için cezaevinden çıkan hükümlüyü, kocası hastane önünden kaçırdı         
13:27
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı         
12:59
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı         
10:22
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti         
09:53
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı         
09:49
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu         
09:27
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi 4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi         
09:06
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı         
08:37
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim         
07:48
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti         
03:59
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 04:52:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta toplu şekilde bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei