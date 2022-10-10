ZONGULDAK'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ

10.10.2022 16:29

ZONGULDAK'ta toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde fazla yolcu taşıyan, muayenesiz araç kullanan, psikoteknik raporu sistemde görünmeyene ve ehliyeti yetersiz olan sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi.

ZONGULDAK'ta toplu taşıma araçlarına yönelik denetimde fazla yolcu taşıyan, muayenesiz araç kullanan, psikoteknik raporu sistemde görünmeyene ve ehliyeti yetersiz olan sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi.

Kent merkezinde bulunan Gazipaşa Caddesi üzerinde, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde sürücü ve araç sahiplerine ceza kesildi. Polis ekipleri durdurdukları toplu taşıma araçlarında bulunan ayaktaki yolcuları tek tek saydı. Uygulama noktasının karşı istikametinden geçerken balık istifi dolu olduğunu gören ekipler, 67 M 0034 plakalı dolmuşu koşarak durdurdu. Ayakta yolculuk eden 7 kişi inerken, dolmuş sürücüsü Yüksel Cin, 'Durakta almadım, yolda aldım.ö diyerek cezaya karşı çıksa da ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni bulunmadığı için 153 lira ceza kesildi. 67 M 0332 plakalı dolmuşun sürücüsüne ise yetersiz ehliyetle minibüs sürmekten bin 823 lira ceza kesildi. Aracının ruhsatında izin verilmediği halde 11 fazla yolcu taşıyan ve ayrıca psikoteknik raporu sistemde görünmeyen Tuncer Dikenli'ye ise toplamda bin 976 lira para cezası kesildi. Uygulamaya takılan midibüs sürücüsü Hakan Kaya'nın psikoteknik raporu sistemde görülmedi, aracının da muayenesiz olduğu ortaya çıktı. Muayenesiz araç kullanmaktan 400 lira ceza kesilen Kaya, elinde 2023'e kadar geçerli psikoteknik raporu olduğunu söyleyerek itiraz etse de 1823 lira cezadan kaçamadı. Kaya'ya toplamda 2 bin 223 lira ceza kesildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Gazipaşa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ - Son Dakika

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