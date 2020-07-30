Zonguldak'ta, toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda sakinlik hakim - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda her arife günü yaşanan yoğunluk, bu bayram öncesi yaşanmadı.

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, son zamanlarda artan vaka sayıları nedeniyle kent genelinde toplu şekilde bayramlaşma, mezarlık ziyaretleri ve yemek organizasyonlarını yasakladı. Her bayram öncesi arife günü yoğunluk yaşanan mezarlıklarda, yasak nedeniyle ziyaretçi sayısının azaldığı görüldü. Kent merkezindeki en büyük mezarlık olan Baştarla Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık en sakin arife gününü geçirdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, alınan tedbirlere uyarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde maskeyle dua etti, Kuran-ı Kerim okudu.Oğlu ve eşinin mezarını ziyaret eden Gülseren Arslan, mezarlığın diğer bayramlara göre çok sakin olduğunu belirterek, "Şu anda çok sakin. Başka zaman geldiğimizde çok kalabalık olurdu. Herhalde insanların ya işleri var ya da kurallara uymak için gelmediler. Belediye ekiplerine teşekkür ediyorum. Mezarlıkları ve çevresini temizlemişler" dedi.