Zonguldak'ta toprak altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kanalizasyon borusu döşemek için çalıştığı sırada toprak altında kalan işçi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanlar Mahallesi Hastane Caddesi'nde özel bir firmada işçi olarak çalışan Murat L. (45) kanalizasyon borusu döşemek için açılan 2 metre derinlikteki kanal içinde çalıştığı sırada toprak kütlesi çöktü.

Beline kadar toprak içerisinde kalan işçi, mesai arkadaşları tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.