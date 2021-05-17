Zonguldak'ta toptan markette çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, toptan markette çıkan yangında soğutma çalışmaları sona erdi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere, 40'ı gönüllü itfaiyeci olmak üzere 100 personel, 12 itfaiye, 7 tanker ve arazöz aracıyla yangına hızla müdahale edildiğini bildirdi.

Yangının sebebinin olay yeri incelemesinin ardından belli olacağını aktaran Ateş, "Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı, gece ve gün boyu soğutma işlemleri ekiplerimizce gerçekleştirildi. Yaklaşık 19 saatlik çalışmanın ardından ekiplerimiz olay yerinden ayrıldı. Şimdi detaylı bir inceleme yapılarak, yangının çıkış nedeni tespit edilecek." diye konuştu.

Yeşiltepe- Kepez kara yolu mevkisinde, dün akşam saatlerinde bir toptan markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince gece vakti kontrol altına alınan yangın, markette büyük hasara neden olmuştu.