Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 155 Bin 259 Oldu

Zonguldak'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 155 Bin 259 Oldu

55 dakika önce

TÜİK, 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Zonguldak'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 155 Bin 259 Oldu, System.String[]
TÜİK, 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibariyle 155 bin 259 oldu.

TÜİK'in 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 940 bin 636 oldu. Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 155 bin 259 oldu. Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 66 bin 738 oldu. Bartın'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 51 bin 424 oldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Güncel
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