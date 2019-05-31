Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 527 oldu
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Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 527 oldu

1 saat önce

TÜİK, 2019 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 527 oldu, System.String[]
TÜİK, 2019 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 527 oldu.

Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre 2019 yılında toplam taşıt sayısı 155 bin 527 oldu. Bu istatisiğin 95 bin 479'unu otomobil sınıfı, 4 bin 512'sini minibüs sınıfı, bin 869'unu otobüs sınıfı oluşturdu. Yine devamında26 bin 291'ini kamyonet sınıfı, 6 bin 171'ini kamyon sınıfı, 11 bin 36'sını motosiklet sınıfı, 9 bin 726'sını traktör sınıfı ve son olarak 443'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Öte yandan illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı da açıklandı.

Buna göre Zonguldak'ta toplam 4 bin 235 aracın devri gerçekleştirdi. Bunların 3 bin 184'ünü otomobil sınıfı, 98'ini minibüs, 35'ini otobüs, 607'sii kamyonet, 94'ünü kamyon, 161'ini motosiklet, 55'ini traktör sınıfı oluştururken 1'ini ise özel amaçlı taşıt sınıfı oluşturdu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:35 Kaynak: İHA
Ekonomi
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